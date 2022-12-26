Среднемесячный размер трудовых пенсий увеличился на 12%.

Об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов, передает АПА.

Он сообщил, что среднемесячная сумма трудовых пенсий за этот год составила 372 маната. На следующий год эта сумма прогнозируется в размере 423 манатов.

Г.Мамишов также добавил, что среднемесячный размер трудовых пенсий по возрасту в этом году установлен в размере 399 манатов, а в следующем году прогнозируется в размере 456 манатов.