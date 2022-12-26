Пакистанские студенты присоединились к инициативе Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) по поддержке эко акции.

Правление Ассоциации Пакистанских Студентов Обучающихся в Азербайджане (АПСОА) выступило с заявлением поддержки экологической акции, которая уже две недели как проводится активистами азербайджанской общественности на дороге Шуша-Ханкенди, передает Тренд.

В заявлении выражается беспокойство в связи с незаконными действиями армян, наносящими ущерб окружающей среде в Карабахе, и отмечается необходимость выполнения требований азербайджанских экологов в этом направлении.

В документе также дана высокая оценка деятельности ЕРЦ Молодежного Форума ОИС в этом направлении и восстановительным работам в Карабахе, выражена готовность пакистанских студентов принять добровольное участие в мониторинговой деятельности по защите окружающей среды в Карабахе.

Недавно Глобальный Стратегический Институт по Устойчивому Развитию и Форум Молодежной Дипломатии Пакистана, а также Национальный Совет Молодежи Индонезии и Молодежная Организация ОИС Индонезии выступили с аналогичными заявлениями.

Следует отметить, что Международное Правление ЕРЦ Молодежного Форума ОИС выступило с заявлением поддержки экологической акции, проведенной азербайджанскими активистами на дороге Шуша-Ханкенди. В документе с сожалением отмечено, что в течение 30 лет оккупированные территории Азербайджана, а ныне земли, где временно дислоцирован Российский миротворческий контингент (РМК), остаются зонами, где невозможно проведение подобных мониторингов, а также с целью обеспечения объективности будущих мониторингов, выражена готовность организовать визит делегации молодых экологов из стран евразийского региона в Карабах, в качестве поддержки экологическим волонтерам Азербайджана.