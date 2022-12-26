Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад не пытался взять на себя роль посредника в урегулировании украинского кризиса.

По его мнению, в ситуации вокруг украинского кризиса Запад был занят «только провокациями».

«К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган отметил, что взять на себя посредническую роль пришлось турецкой стороне в 2022 году «в связи с черноморским зерновым коридором».