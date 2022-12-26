Ночью 26 декабря российские города-спутники Саратов и Энгельс услышали два мощных взрыва, которые вместе со световой вспышкой зафиксировали веб-камеры.

Произошли два взрыва один за другим.

Расстояние до источника взрыва, судя по времени после вспышки в ролике выше, примерно 7 км.

На одном из роликов слышен глухой звук взрыва на фоне звука реактивного двигателя, после которого спустя 10 секунд слышны два более отчетливых и идущих подряд взрыва.

Как сообщает Минобороны России, средства противовоздушной обороны ВКС России предотвратили удар украинского беспилотника по военному аэродрому Энгельс в Саратовской области. В результате падения обломков убиты три человека, самолеты повреждения не получили.