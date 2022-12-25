Несколько вагонов с аммиаком перевернулись на железной дороге в Сербии.

Об этом в воскресенье сообщило министерство внутренних дел страны.

Сообщается, что около 17.30 по местному времени (20:30, бакинское время) на участке железной дороги Пирот — Станиченье недалеко от населенного пункта Сопотски-Хан перевернулось несколько вагонов, в которых находился аммиак. Правоохранители просят граждан, проживающих недалеко от места аварии, не выходить из своих домов. Движение автотранспорта на участке Пирот — Бела-Паланка прекращено, водителям рекомендуют пользоваться объездным путем.

Как сообщила газета Blic, в результате аварии произошла утечка аммиака. На дорогах вблизи аварии плохая видимость. Несколько автомобилей съехали с дороги, но добраться до них, чтобы оказать помощь водителям, пока не удается.

На месте аварии работают бригады полиции, спасателей и пожарных.