Правительство Турции завтра обсудит подключение нового газового месторождения в Черном море к национальной газовой системе.

Об этом говорится в воскресенье в программе последнего в 2022 году заседания кабинета министров под председательством Эрдогана, которое состоится 26 декабря.

В ходе заседания министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез расскажет о развитии ситуации с черноморским газом.

Также ожидается, что на заседании будут обсуждаться шаги, которые будут предприняты в новом году во многих сферах, в частности, в сфере экономики, внешней политики и борьбы с терроризмом.