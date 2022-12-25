Взрыв произошел на грузовом судне у берегов Турции в Черном море, сообщает Al Hadath.

В результате инцидента 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести. Других подробностей телеканал не приводит.

По информации канала, судно шло под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Инцидент, по предварительным данным, произошел в результате утечки газа. Экипаж смог вызвать спасателей. Все пострадавшие были госпитализированы. Поиски капитана корабля продолжаются. Большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины.