Продолжается беспрепятственный проезд гражданских автомобилей по дороге Ханкенди-Лачин, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, сообщает АПА.

Из Лачина в направлении Ханкенди проехали еще 2 автомобиля снабжения российского миротворческого контингента.

На месте проведения акции были созданы условия для беспрепятственного и свободного передвижения колонны автомобилей.

Участники акции отошли с проезжей части, открыв коридор для проезда автомобилей.

Отметим, что через место проведения акции в течение дня в обоих направлениях проехали 11 машин.