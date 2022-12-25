Германии стоит задуматься о снижении избирательного возраста, считает немецкий министр по делам семьи Лиза Паус, сообщает Der Spiegel.

По ее словам, стоит дать право голосовать на федеральных выборах с 16 лет, чтобы учесть интересы молодого поколения.

«Избирательный возраст в 16 лет на европейских выборах является важным сигналом, но мы не должны останавливаться на этом», — отметила Паус.

Глава министерства по делам семьи указала, что пожилых граждан, женщин и молодежи Германии, решение о снижении избирательного возраста позволит принимать во внимание потребности молодого поколения при принятии политических решений. Она также подчеркнула, что в случае введения изменений беспокойства молодежи будут рассматриваться в первую очередь.