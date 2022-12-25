Бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов умер на 70-м году жизни.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

«Руководство АО «Концерн «Уралвагонзавод» с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов», — сказали в концерне.

В УВЗ сообщили, что Маслов прошел славный путь в рядах вооруженных сил от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, затем был главным военным представителем РФ при НАТО.

«В последние годы работая специальным представителем АО «Концерн «Уралвагонзавод» по военно-техническому сотрудничеству, Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня, его вклад в развитие и деятельность «Уралвагонзавода» сложно переоценить», — отметили в концерне.