Украинское руководство работает над тем, чтобы Вашингтон передал больше систем противовоздушной обороны Patriot. После визита президента Украины Владимира Зеленского в США активизировалось принятие решений в пользу нашего государства.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Дипломат ответила на вопрос о предоставлении Украине дополнительных систем Patriot: «Мы можем не только ожидать, но и работаем над этим. Я могу процитировать президента Зеленского на его пресс-конференции с Байденом: «Я могу сказать спасибо за системы «Patriot» и следующий мессидж — что нам нужно больше Patriot. Я надеюсь, что мы сможем контрактовать на будущее некоторые системы».