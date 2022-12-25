Организаторы митинга в Ханкенди, который запланирован на 14:00, лезут из кожи вон для того, чтобы согнать на акцию как можно больше людей, чтобы таким образом создать видимость многочисленного участия несогласных. Напомним, что армянская сторона пытается показать, что армяне Карабаха якобы требуют разблокировать Лачинский коридор.

Для создания массовости всем административным органам даны конкретные поручения, для привода жителей из окрестных сел организованы автобусы, а для тех, кто за рулем, роздано бесплатное топливо. Более того, каждому армянину за участие в митинге заплатили по 30-40 долларов. Для проведения съемок с места события роздан бесплатный интернет-пакет.

Дана команда военным, а также тем кто в отпуске, переодеться в гражданское, прийти на митинг и привести с собой членов своих семей. Армян Ханкенди насильно целыми семьями сгоняют на митинг. Всем работникам административных органов сделано предупреждение, что участие в акции обязательно, в противном случае их ждет наказание. А сотрудники правоохранительных органов были предупреждены об этом за день вперед.

По имеющимся данным, студентам вузов заявили, что в случае их отказа от участия в митинге, они столкнуться с серьезными проблемами. Известно, что съемки акции поручили компании, главная задача которой — показать массовость акции.

Отдел политики Minval.az