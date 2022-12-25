В Ханкенди на сегодня назначено очередное шоу. На 14:00 запланирован митинг на площади перед зданием бывшего обкома.

И как стало известно Minval из заслуживающих доверия источников, криминальный дуэт Рубена Варданяна и Араика Арутюняна прилагает все усилия, чтобы собрать на акцию побольше участников.

Так, по имеющимся данным, личному составу армянских незаконных вооружённых формирований, находящихся в Карабахе, уже дана команда прибыть на митинг, переодевшись в гражданскую одежду. Более того, на митинге приказано присутствовать и членам их семей. Точно также переодеться в гражданское, прибыть на митинг самим и привести членов семей приказано сотрудникам местной «полиции». Более того, на митинг вызваны даже те, кто находится в отпуске.

Как того и следовало ожидать, на полную мощность запущен административный ресурс. По сведениям из достоверно информированных источников, точно так же прибыть на митинг приказано сотрудникам местных немногочисленных «государственных» предприятий.

Судя по всему, Рубен Варданян и его подручные все же задумались о цене своего прошлого «митингового провала», когда под вопли о «120 тысячах арцахцев» со второй попытки на главную площадь Ханкенди удалось согнать не более 1000 человек. Неудивительно.

Во-первых, политические авантюры Варданяна отклика среди карабахских армян не находят. Во-вторых, провезти через азербайджанский пикет, и доставить на митинг массовку из Еревана не получается. А в-третьих, и, возможно, главное, никаких заявленных «120 тысяч армян» в Ханкенди нет. И не было даже до 44-дневной войны. Так что теперь варданяновская клика пускается во все тяжкие, чтобы «заретушировать» свой прежний провал и вывести на митинг всех, кому можно приказать, и на кого можно надавить, от переодетых в гражданское местных «силовиков» до сотрудников «госпредприятий».

Вопрос лишь в том, удастся ли при помощи подобных ухищрений надежно заретушировать острый «дефицит армян».

Отдел политики Minval.az