По меньшей мере 23 человека погибли в США в результате зимнего шторма, который принес в восточную часть страны мороз, ветер и снегопад, сообщает NBC News.

По данным сервиса для отслеживания рейсов FlightAware.com, около 3,3 тыс. рейсов в США были отменены, еще около 7,6 тыс. задержаны.

Непогода также обесточила десятки тысяч домохозяйств в восточных штатах. Из данных портала PowerOutrage.us следует, что без света остаются более 200 тысяч человек в штатах Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн. Более половины всех отключений зарегистрировано в Мэне — более 100 тыс.