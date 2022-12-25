24 декабря 2022 года в штаб-квартире Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате был подписан «План действий по углублению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры».

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Согласно документу, планируется осуществление совместных мероприятий в рамках глобального призыва «Мир во имя культуры», инициированного Азербайджанской Республикой в ​​партнерстве с Альянсом цивилизаций ООН и ICESCO. Кроме того, планируется поддержка Программы молодых специалистов ICESCO, а также проектов, которые будут реализованы в сфере информационных технологий, охраны и защиты памятников культурного наследия исламского мира.

План действий подписали со стороны Азербайджана чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Королевстве Марокко Назим Самедов, а со стороны ICESCO — генеральный директор организации Салим аль-Малик.

После церемонии подписания состоялась встреча посла Н.Самедова и аль-Малика. На встрече шла речь о тесном сотрудничестве ICESCO с Азербайджаном, а также обсуждались планы дальнейшего сотрудничества между организацией и МИД Азербайджанской Республики, посольством Азербайджанской Республики в Рабате.