Продолжается беспрепятственный проезд гражданских автомобилей по дороге Ханкенди-Лачин, где проходитакция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, сообщает АПА.

Сегодня состоялся очередной проезд трех машин Международного Комитета Красного Креста из Ханкенди в направлении Лачина.

На месте проведения акции созданы условия для беспрепятственного и свободного передвижения каравана из двух легковых и одного грузового автомобилей.

Участники акции отошли с проезжей части, открыв коридор для проезда автомобилей.

Азербайджанское государство и участники акции еще раз продемонстрировали, что у них нет проблем с мирным армянским населением.