Экономика Беларуси третий месяц находится в состоянии дефляции.

Об этом рассказал премьер-министр страны Роман Головченко в интервью для телеканала «Беларусь 1».

«Хотя до этого годовой уровень был 17%, думаю, мы выйдем на 12–13% по итогам года», — предположил он.

По словам Головченко, внутренних предпосылок для изменения параметров инфляции зафиксировано не было. Поскольку макроэкономика Беларуси и валютный рынок находились в балансе, а национальная валюта в течение года укреплялась, дестабилизация, вероятнее всего, была спровоцирована факторами международного масштаба.

Также глава правительства отметил, что принятая ранее директива «О недопустимости роста цен» будет действовать по крайней мере до тех пор, пока инфляция не «придет в норму».

В этот же день Головченко сообщил о рекордных прогнозах по экспорту в РФ за 2022 год, объем которого может достигнуть $22–23 млрд (по сравнению с $12–13 млрд за прошлые годы).

20 декабря белорусский премьер заявил, что Минск договорился с Москвой о помощи в реструктуризации долга перед российскими финучреждениями, однако окончательную сумму предстоит еще определить.