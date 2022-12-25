Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил гендиректору «Роскосмоса» Юрию Борисову во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина свежеиспеченный хлеб и сало.

«Это любимое сало Шойгу», — уточнил белорусский лидер.

Он вспомнил, что однажды, возвращаясь из заграничной командировки, ему и членам делегации очень понравился хлеб, который им подарили, но специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда Лукашенко предложил белорусским пекарям сделать что-то похожее.

«Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли», — сказал Лукашенко, передавая выпечку Борисову.