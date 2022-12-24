Курды вышли на площадь Республики в столице Франции, чтобы выразить протест из-за стрельбы, которая, по их мнению, направлена против курдской общины. Протестующие обвиняли в стрельбе Турцию и скандировали антитурецкие лозунги.

Префект парижской полиции Лоран Нуньес заявил в эфире телеканала BFMTV, что во время беспорядков на манифестации курдов в Париже пострадал 31 правоохранитель, 11 участников протеста задержаны.

«Правоохранительные органы задержали 11 человек за беспорядки <…>. Десятки протестующих совершили насильственные действия», — сказал он.

По его словам, во время протестной акции ее участники повредили десятки витрин, минимум четыре автомобиля, притом, что одна из машин была подожжена.

Сотрудники полиции вытеснили протестующих курдов с парижской площади Бастилии, после чего демонстрация завершилась.

23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа рядом с культурным центра курдов. Преступника задержали. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.