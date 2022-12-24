Армянский МИД по дипломатическим каналам заблаговременно передал российской стороне просьбу отложить встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России, которую планировалось провести 23 декабря в Москве.

Об этом заявил в субботу в интервью радио «Свобода» руководитель армянского дипведомства Арарат Мирзоян.

«Просьба армянской стороны отложить запланированную в Москве встречу между мной и министрами иностранных дел России и Азербайджана была направлена МИД Армении и посольством Армении в России как представителям центрального аппарата МИД РФ, так и посольству Российской Федерации в Армении», — отметил он.

23 декабря глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Ереван не задействовал каких-либо дипломатических каналов, чтобы проинформировать Москву об отказе от участия в трехсторонней встрече с руководителями МИД РФ и Азербайджана.