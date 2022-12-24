В понедельник, 26 декабря общественность будет проинформирована о новых достижениях в рамках проекта доставки природного газа с месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря.

Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на открытии ряда объектов в провинции Эрзурум на востоке страны.

По словам турецкого лидера, работы по поставкам голубого топлива из Чёрного моря в газораспределительную систему страны продолжаются в круглосуточном режиме.

Глава государства заверил, что за разработкой черноморского месторождения последуют новые «позитивные вести» в сфере энергетики.

«Каждый раз, когда Турция предпринимала скачки в своем развитии, противники нашей страны пытались остановить нас — путем переворотов, террористических организаций или ущерба экономике», — отметил президент.

Турецкий лидер назвал провинцию Эрзурум локомотивом развития востока страны в «первом столетии» Турецкой Республики. «Мы нацелены на то, чтобы превратить Эрзурум в яркую «звезду», которая будет и далее освещать путь развития Восточной Анатолии», — сказал президент.

Глава государства отметил, что жители Эрзурума помнят и радости региона, и горечь трагедий, в том числе массовых убийств, совершенных армянскими бандами более века назад на фоне оккупации части Анатолии в 1916 году.

По словам президента Турции, согласно архивным данным в тот период погибло до 700 тыс. жителей Эрзурума. «Мы с благодарностью чтим память братьев из Азербайджана, помогавших жителям Эрзурума в тот период. Когда Кавказская армия под командованием Казыма Карабекир Паши спустя два года очистила Эрзурум от врагов, глазам турецких военных представилась ужасающая картина улиц, полных трупами. Только в последнюю ночь оккупации были убиты 13 тыс. жителей Эрзурума. Вопреки этого геноциду Эрзурум воспрял и достиг сегодняшних результатов», — отметил он.

Политик привлек далее внимание к ситуации на Южном Кавказе. «Турция вместе с Азербайджаном формирует новый этап развития региона. С шагами Армении в направлении мира и стабильности, этот процесс ускорится», — сказал Эрдоган.