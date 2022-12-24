24 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Джамшида Ходжаева.

Отметив, что 2022 год завершается очень успешно в плане развития двусторонних отношений между нашими странами, глава государства напомнил, что в этом году он посетил Узбекистан три раза. Ильхам Алиев выразил удовлетворение достижением намеченных целей по расширению сотрудничества во всех сферах, определенных на проведенных в ходе этих визитов встречах, и выразил уверенность в том, что динамика развития наших связей сохранится и в 2023 году.

Глава нашего государства подчеркнул, что создана хорошая основа для дальнейшего развития сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной, военно-технической, транспортной, образовательной и других сферах.

Джамшид Ходжаев прежде всего передал главе нашего государства приветствия и поздравления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, особо отметил роль личных отношений между главами государств Азербайджана и Узбекистана в развитии связей, сказал, что они испытывают чувство большой гордости оттого, что президент Ильхам Алиев принимает их в столь знаменательный день.

Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и поздравления, попросил передать и его приветствия Шавкату Мирзиёеву.

Поздравив главу нашего государства с освобождением от оккупации азербайджанских земель и Победой в Отечественной войне, Джамшид Ходжаев подчеркнул, что это — Победа всего тюркского мира. Гость особо отметил экономическое развитие и достижения Азербайджана под руководством главы нашего государства.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних отношений, был отмечен рост товарооборота, говорилось о проводимой на основе соответствующего соглашения между главами государств работе по созданию совместного инвестиционного фонда.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах транспорта, производственной кооперации, энергетики, легкой промышленности, в частности, шелководства, и хлопководства.