Король Великобритании Карл III выставил лишенного ряда титулов принца Эндрю из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

«Любое присутствие (принца Эндрю) во дворце подошло к концу. Король дал ясно понять. Он (Эндрю) не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе», — заявил источник изданию. Отмечается, что опальный принц тем не менее примет участие в королевском рождественском приеме в Сандрингемском дворце.

Газета в ноябре также сообщала, что министерство внутренних дел Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила 3 миллиона фунтов стерлингов.

Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство прекращено. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей и не сможет больше использовать титул «Его королевское высочество».