Вероятность повторного нападения на Украину с территории Беларуси остается низкой. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times.

По его словам, такой риск полностью не исключается, однако данных, подтверждающих угрозу, пока нет.

«Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование», – сказал он.

Российские войска в Беларуси не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных учебных лагерей отправляют воевать на восток Украины. Кроме того, на полигонах страны не хватает бронетехники, которая могла бы проводить атаки, объяснил Буданов.

При этом россияне не оставляют попыток изобразить видимость подготовки к атаке, отметил он. Россияне используют тактику СССР времен Второй мировой войны, перебрасывая солдат по железной дороге, имитируя подготовку к наступлению.

«Да, они использовали советский метод: сажали солдат в поезда и направляли их к границе с Украиной, возвращая их обратно на позиции. Такие маневры называются «каруселями», – рассказал глава ГУР.

Буданов считает, что маневры военной техники на границе Беларуси с Украиной также призваны сбить Вооруженные силы Украины с толку и заставить украинское командование отвести часть своих войск с южного и восточного направлений.

«Все это элементы дезинформационных кампаний», – добавил начальник разведки.