24 декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Кыргызстана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием дружеских и братских отношений в 2022 году, подчеркнут вклад официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан и государственного визита президента Азербайджана в Кыргызстан в этом году в расширение наших связей. Президент Ильхам Алиев еще раз выразил Садыру Жапарову признательность за высокое гостеприимство и искреннее дружеское отношение, проявленные во время государственного визита.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.