Оккупация Карабаха и Восточного Зангезура стала нашей очередной трагедией. То есть посмотрите, с какими бедами столкнулся наш народ только в ХХ веке. Но он не сломился, не согнулся, не утратил веры, собрался с силами и в результате добился поставленной цели. Два года назад мы, с честью выполнив свою историческую миссию, восстановили справедливость, изгнали врагов с наших земель, восстановили территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана. Его слова приводит пресс-служба государства.

«Сегодня мы живем, созидаем, творим на освобожденных землях, устраняем разрушения и стараемся показать миру: приезжайте, посмотрите, раскройте глаза, эти зверства совершил ваш любимый армянский народ. Эти преступления совершили не какие-то инопланетяне, а ваш любимый и находящийся под вашим покровительством армянский народ. Это он разрушил мечети, исторические памятники, могилы, совершил небывалый вандализм. То же самое они совершили и в Западном Азербайджане. Просто эти земли все еще не находятся под контролем, поэтому мировая общественность не видит или не хочет видеть этого. Так же, как фактически никем не подтверждались зверства армян в Карабахе», — отметил глава государства.

Подчеркнув, что хотя на оккупированные в то время земли дважды была направлена миссия ОБСЕ по изучению фактов, Президент Ильхам Алиев сказал, что глядя на их доклад, мы вновь видим двойные стандарты.