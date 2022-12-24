Король Великобритании Карл III выставил из Букингемского дворца своего младшего брата принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

«Любое присутствие [принца Эндрю] во дворце официально окончено. Король [Карл III] ясно дал это понять. Он не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе», — цитируют The Sun слова инсайдера.

Несмотря на это, принц Эндрю планирует отметить Рождество вместе с другими членами королевской семьи в Сандрингемском дворце. Ожидается, что на празднике также будут присутствовать его бывшая супруга Сара Фергюсон, а также их дочери Беатрис и Евгения с мужьями и детьми.