Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что белорусский лидер побывает в подмосковном Звёздном Городке по приглашению президента России Владимира Путина. Там он посетит научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, где в настоящий момент проходят отбор кандидаты на полёт в космос от Беларуси.