Комплексное строительство улично-дорожных и соответствующих инженерно-коммуникационных сетей восстановленных населенных пунктов впервые в истории независимого Азербайджана применяется в городе Агдам. Об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на мероприятии, посвященном I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.

Председатель комитета отметил, что с этой целью в настоящее время завершается разработка нескольких проектов в новом формате.

«Так, в результате интенсивной работы за последние несколько месяцев совместно с соответствующими государственными органами, осуществляющими политику в сфере транспорта и коммуникаций, завершается разработка пилотного проекта дорожно-уличной сети общей протяженностью 191 км. Учитывая успех этой новой модели проектирования, впервые примененной в Агдаме, в настоящее время этот же подход применяется при проектировании внутренней дорожно-уличной сети городов Физули, Шуша и Лачин, а также села Талыш Тертерского района. Также ведется подготовка к проектированию внутренней дорожно-уличной сети городов Джабраил, Зангилан и Кяльбаджар, поселка Гадрут Ходжавендского района», — отметил он.