Тела еще двух человек обнаружили при осмотре места пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерове, сообщает ТАСС.

Таким образом, число погибших выросло до 22, сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Ранее сообщалось, что 24 декабря 2022 года в ночь на субботу в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых в Кемерове, произошел пожар. По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», — говорится в распространенном сообщении.