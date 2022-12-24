Около 800 учителей выразили желание работать на освобожденных территориях. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии, посвященном I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, сообщает Minval.az.

Министр отметил, что в начале следующего учебного года будут сданы школы на 960 учеников в Шуше и Агдаме: «Строительство школы в Суговушане уже завершено. На других территориях — в городах Зангилан, Кельбаджар, Физули начато проектирование профессионального лицея».