Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«Исходим из того, что достижению прогресса в работе по мирному договору будет способствовать реализация всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, и 31 октября 2022 года, которые сформировали «дорожную карту» комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений», — сказал он.

В частности, РФ рассчитывает на поэтапное движение вперед по таким направлениям, как делимитация границы, разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, решение гуманитарных проблем, отметил Галузин.