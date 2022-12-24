Благодаря вашему решительному и дальновидному руководству братский Азербайджан в последние годы добился больших успехов, еще больше укрепил свой авторитет на международной арене. Настойчивость и решимость, проявленные вами в восстановлении и благоустройстве Карабаха и Восточного Зангезура, являются исключительными.

Об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном президенту Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

«Братский Азербайджан добился больших успехов, еще больше укрепил свой авторитет на международной арене», — отмечается в поздравлении.