Российским провластным пропагандистам запретили распространять какие-либо заявления о мобилизации в РФ. Об этом сообщает российская служба The Moscow Times.

По данным источников издания, запрещено распространять заявления, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации. Негласное предписание поступило от администрации диктатора Владимира Путина.

«До этого мы могли писать и о текущей мобилизации, и о возможных сценариях и прогнозах. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат Госдумы РФ или сенатор», — заявил источник издания.