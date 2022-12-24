Во все времена правители и руководители старались проявить себя достойными реформаторами. Кому-то это удавалось, а кому-то не совсем. Но при всех разворотах на поверхность выплывала одна железная истина, согласно которой главной реформой оказывалась та, которая меняла национальное сознание.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из немногих мировых лидеров, который достойно справился с решением трудной задачи со многими неизвестными.

Его успех доказывает, что культура определяет политику, а не наоборот. И чтобы преуспеть, достучаться до граждан, необходим многовекторный результат, обеспечивающий веерное продвижение по важным направлениям.

Нет такого универсального рецепта, с помощью которого можно было бы быстро добиться перелома. Для достижения результата в сознании и социальной сфере, политике и экономике, наконец, в культурно-гуманитарной сфере, требуются последовательные инновационные шаги.

С их помощью становится возможным достижение большого мультипликативного продвижения. И тут важна синхронная очередность новшеств по главным направлениям.

Большой успех всегда олицетворяет симбиоз нескольких результатов, которые достигаются попеременно. Детальный анализ процессов в таком случае превращается в своеобразный метроном, который дает ясную картину по отдельным направлениям и одновременно по всему комплексу.

Бесспорно, многоступенчатый подход по плечу прагматичному автору, который держит в поле зрения широкий спектр со всеми его приоритетами и требованиями.

В начале нулевых, когда Ильхам Алиев приступил к реализации своего плана коренной реорганизации страны, он все время был в гуще людей, терпеливо пояснял согражданам цели решаемых вопросов и смыслы всех перипетий.

Ему было важно достучаться до соотечественников, чтобы объяснить, во имя чего все делается. Было важно еще и дать понять, что нельзя искусственно форсировать процессы, а необходимо тщательно отрабатывать каждый пункт, обеспечивая еще и функцию социального лифта.

Возможно, не всем тогда удавалось адекватно переваривать смыслы реализуемых реформенных шагов, поскольку люди всегда жаждут быстрых и ошеломляющих результатов. То есть, принцип «здесь и сейчас» привлекателен, но в то же время проблематичен в силу не реалистичности.

В условиях постсоветской отсталости все направления нуждались в основательном анализе и проработке с выработкой профильных шагов и реорганизационных мер.

Значительно позже, когда президент поставил экономику на ноги, выстроил законченную программу военно-технического строительства, ощутил полную готовность страны к выполнению стратегической задачи по восстановлению территориальной целостности страны, всем все стало понятно.

Исторический момент истины азербайджанское общество пережило в дни досточтимых 44 дней, когда Ильхам Алиев признался: «Я знаю что, когда и как необходимо осуществлять». Великая Победа Азербайджана в Отечественной войне далась немалой ценой, но она стала следствием торжества высокой стратегии президента Ильхама Алиева.

Победа вдохнула в граждан страны большую уверенность и животворящий дух, показала глубину философии национального лидера, который вынес на своих плечах огромную тяжесть судьбоносных забот, вернув народу надежду и веру в себя.

Либеральные реформы всегда были и поныне остаются мечтой для народов и поколений. Однако при всей своей привлекательности они только тогда дают ожидаемый эффект, если проводятся в жизнь в условиях повышенной ответственности, строгости и прозрачной отчетности.

Доминирование над общим положением принципа рациональной организации в авторстве президента Алиева себя с лихвой оправдало. Уверенный лидер обеспечил успех в реорганизации страны, продемонстрировав высокий пилотаж государственного управления.

На международной арене азербайджанский лидер завоевал доверие дееспособных кругов, ведущих мировых мозговых центров и всегда принципиально настроенных рейтинговых агентств.

Усилиями президента Ильхама Алиева Азербайджан стал стабильно развивающейся страной, активно продвигающей по миру диалоговую мораль и концепцию рационального действия. Не случайно за лидером Южного Кавказа закрепилась репутация успешного интегратора, который инициирует глобальные проекты, обеспечивая прок многим странам, расположившимся далеко за пределами Азербайджана.

Выбор народа страны, который вверил свою судьбу и свое будущее Ильхаму Алиеву, себя оправдал. Азербайджан в глобальной системе занимает престижное место, а его энергичный лидер является одним из ведущих персон мировой политической элиты.

В двух показателях прослеживаются контуры логичной закономерности, которые еще и обладают устойчивыми параметрами историчности.

Редакция Minval.az