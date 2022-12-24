Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе телефонного разговора Макрон коснулся отношений между Арменией и Азербайджаном, а также ситуации на дороге, ведущей в город Ханкенди через Лачинский район Азербайджана.

В связи с ситуацией на дороге, ведущей в город Ханкенди через Лачинский район Азербайджана, глава нашего государства отметил, что представители гражданского общества Азербайджана протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на наших территориях, где временно размещены российские миротворцы, и причинения в результате этого серьезного ущерба окружающей среде.

Президент Алиев подчеркнул, что препятствий для использования гражданами, проживающими на наших территориях, где временно размещаются российские миротворцы, этой дороги в гражданских и гуманитарных целях нет, без необходимости в других структурах обеспечен проезд медицинских автомобилей по линии местного офиса Международного Комитета Красного Креста.

Глава государства отметил, что основное требование представителей гражданского общества заключается в прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и обеспечении проведения на территории экологического мониторинга.

В ходе беседы президент Алиев также сказал, что Армения все еще удерживает под оккупацией 8 сел, принадлежащих Азербайджану.

Макрон выразил готовность Франции оказать поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, продолжению переговоров по мирному соглашению.

Коснувшись важности сбалансированного и беспристрастного поведения в отношении региональных вопросов, президент заявил, что деятельность против Азербайджана во Франкофонии и некоторых других международных организациях вызывает сожаление.