Александр Усик хочет восстановить село Мощун в Киевской области. Для этого чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе пожертвовал 13,8 миллиона гривен фонда Newkraine.

Как говорят основатели благотворительной платформы, эти средства полностью закрывают сбор и помогут 50 украинцам наконец-то вновь оказаться дома. Им предоставят 10 полноценных, качественных, эргономичных модульных домов, созданных по европейским технологиям от лучших украинских подрядчиков.

«Всем привет! Я поддерживаю донатом благотворительную платформу Newkraine. Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнес и международные фонды присоединиться и поддержать Newkraine! Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас!» – сказал Усик.