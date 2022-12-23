Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравления лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. Данную информацию приводит пресс-служба азербайджанского президента.

В поздравлении говорится:

«Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Господин президент, под Вашим руководством Азербайджан, укрепив свои позиции как в регионе Южного Кавказа, так и на международной арене, добился значительных успехов. Уверен, что это будет продолжаться и дальше.

Высоко оцениваю постоянную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также помощь, оказанную украинскому народу в условиях войны с Россией. Мы надеемся на расширение такой поддержки.

Уверен, что совместными усилиями мы можем в максимальной степени реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений и еще более упрочить украинско-азербайджанское сотрудничество во имя безопасности и стабильности в Черноморско-Каспийском регионе.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов и новых достижений на пути дальнейшего развития Вашего сильного и благополучного государства».