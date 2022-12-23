Продолжается акция, проводимая на дороге Ханкенди-Лачин с целью пресечения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев, разрешения проведения мониторинга месторождений.

Участники акции скандируют лозунги о необходимости проведения мониторинга ситуации экологической катастрофы и других последствий, связанных с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, уточняет «Тренд». Активность участников акции показывает, что они не покинут территорию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.