Состоялся рабочий визит министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Россию.

Согласно информации МИД Азербайджана, в рамках визита состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Россией, в том числе текущая ситуация в регионе.

Основной темой обсуждений стали текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, а также протесты вокруг Лачинской дороги в ответ на незаконную экономическую деятельность.