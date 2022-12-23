Проблему рудников в Карабахе можно окончательно решить только мирным договором, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, проблема Карабаха досталась в наследство от распада Советского Союза, и рудники, о которых идет речь, «разрабатываются с советских времен».

«Это часть унаследованной проблемы. И решить ее окончательно можно только заключив мирный договор и поставив в этом правовом вопросе жирную точку. Это, конечно, не значит, что нужно бездействовать», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, в советское время, «когда Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР, работали предприятия, которые теперь, видимо, превратились в бизнесменов».

По его словам, 10 дней назад, благодаря посредническим усилиям российских миротворцев была достигнута договоренность об организации посещений группы экологов на один из рудников, чтобы посмотреть иметь возможность успокоить общественное мнение», но эта договоренность, «к огромному сожалению, была сорвана» не по вине азербайджанской стороны и не по вине российских миротворцев, а по вине армянских сепаратистов.

«Было сказано, что руководство Карабаха не желает в настоящий момент разрешать такой делегации посетить территорию этого региона», — заявил Лавров.