Баку пока не готов дать полный ответ на предложения по мирному договору, переданные Ереваном. Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Вчера у меня была возможность посмотреть [предложения], но, скажу откровенно, у меня была всего часть рабочего дня, и, естественно, подробно изучить документ, обсудить его с коллегами у меня возможности не было. Есть общее представление относительно того, что нам передано. Поэтому односложный ответ на это — удовлетворяет нас или не удовлетворяет, — наверное, неправильно давать», — сказал он.