Армения не задействовала каких-либо дипломатических каналов, чтобы проинформировать Россию об отказе от участия в трехсторонней встрече в Москве с главами МИД РФ и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым, данный метод армянской стороны вызывает вопросы.

Об этом заявил в пятницу Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Байрамовым.

«Мы, как и вы, узнали об этом отказе из сообщения пресс-службы. Каких-либо дипломатических каналов, которые обычно задействуются в такого рода случаях, использовано не было. Это решение армянской стороны», — сказал Лавров.

«Метод, которым нас всех проинформировали относительно неучастия армянской стороны в этом мероприятии сегодняшнем, он, конечно, вызывает вопросы», — добавил российский министр.