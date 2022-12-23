Армения пытается манипулировать общественным мнением. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

«Накануне мы узнали о срыве третьего раунда переговоров, которые должны были пройти в Москве. Хотел бы обратить вниманию на проводимую Арменией кампанию манипуляции. Армянская сторона представила новый пакет предложений по мирному договору. Почти синхронно представители Армении уведомили об этом широкую общественность. Параллельно с этим был вброс, что Азербайджан якобы отказывается от переговоров. Это открытый показатель того, что Армения сосредоточивает больше усилий не на самом процессе, а на его имитации. Создается манипуляция общественным мнением. Времена и обстоятельства изменились, а привычки остались те же. Но что это дает армянской стороне — непонятно», — сказал Байрамов (цитата по «Репорту»).