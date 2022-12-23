Российские миротворцы «ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре и находятся в контакте со всеми сторонами». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в прочном, справедливом мире между Арменией и Азербайджаном и недопущении рецидивов.

«И мы выступаем за то, чтобы как можно скорее восстановить полноценное транспортное сообщение и разрешить разногласия по разработке рудных месторождений региона. Тема старая, доставшаяся в наследство от Советского Союза, и, конечно же, необходимо как можно скорее снять ее остроту», — добавил Лавров.