На горячую линию МЧС «112» поступила информация о человеке, утонувшем в море в Приморском национальном парке Сабаильского района г. Баку.

Как сообщили в МЧС, привлеченные на место водолазно-поисковые группы Госслужбы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС приступили к поиску Гурбановой Нармины Ислам гызы, 1963 года рождения, , которая, как полагают, утонула в море.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются группами в направлениях, где предположительно утонула женщина.