В Москве в Доме приемов МИД РФ проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лавров нвыразил сожаление, что армянская сторона в последний момент отказалась от трехсторонней встречи:

«На сегодня договорились провести на нашей территории встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении для продолжения дискуссии по мирному договору. Мы готовились к этому мероприятию, но к сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле. Жаль, что такая возможность была упущена».