Денежное состояние богатейших людей в мире в 2022 году сократилось на $1,9 трлн. Их совокупный капитал за почти 12 месяцев снизился с $13,8 трлн до $11,9 трлн, сообщает Forbes USA со ссылкой на собственные подсчеты.

«В 2022 году миллиардеры по всему миру потеряли $1,9 трлн. По данным на 9 декабря их совокупное состояние сократилось с $13,8 трлн до $11,9 трлн. Число миллиардеров также сократилось с 2671 до 2523 человек», — говорится в материале.

При этом сильнее всех пострадало состояние 300 технологических миллиардеров. В совокупности они потеряли более $1 трлн в 2022 году. Например, основатель компании Amazon Джефф Безос лишился более чем $80 млрд из-за падения почти на 50% стоимости акций своей фирмы. В этом году спад постиг и материнской компании Google — Alphabet. По этой причине соучредители транснациональной корпорации Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли более $40 млрд, уточняется в статье.