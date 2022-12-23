Участниками нового газового хаба в Турции, который предложил создать президент Владимир Путин, помимо «Газпрома», могут стать поставщики из других стран. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

«Сейчас активно «Газпром» работает с турецкими коллегами, с другими нашими возможными участниками этого проекта из других стран. <…> Поскольку в Европу на сегодняшний день по южному направлению поставляют и Алжир, и Катар, и Азербайджан, то в принципе речь идет о создании некоего хаба, в котором бы участвовали не только российские поставщики, но и другие экспортеры», — сказал Новак. По его словам, решения по газовому хабу будут приняты в течение 2023 года.