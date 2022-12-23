9 декабря бельгийская полиция арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли с четырьмя сообщниками и 1,5 миллиона евро наличными, о чем сообщили мировые СМИ. Но это только видимая часть коррупционной схемы в европейских политических институтах. Газета Daily Telegraph назвала последний скандал с 14 вице-президентами, торгующими своим авторитетом в европарламенте, ударом по Евросоюзу. Об этом в ходе своего выступления на заседании Милли Меджлиса сказал депутат Захид Орудж, сообщает Minval.az

«Политическое лицемерие тех, кто десятилетиями пытается опорочить наше государство и занеся его в черные списки, очевидно и с неопровержимыми доказательствами. Те, кто обвинял нашу страну в икорной дипломатии, были готовы проглотить Каспий. Авторы ноябрьской (2021 глд) резолюции «Агрессия против Армении» сегодня находятся в заключении. Большая армянская сеть действует не только в Европарламенте, но и в ПАСЕ, политических партиях стран-членов, особенно в административно-бюрократической системе Бельгии и Франции. Прикрываясь различными организациями, авторы гибридных войн вроде Ландромата и Панамы, Пегасуса теперь вылезли из ящика Пандоры с грязными деньгами», — отметил он.

Еще одним главой «политической коррупционной сети» в Европарламенте является Рафаэль Глюксманн. 8 февраля Подкомитет по правам человека Европарламента принял резолюцию «Нарушения прав человека в Азербайджане и вмешательство Баку в политику ЕС», а 11 марта — «Об уничтожении культурного наследия в Карабахе».

В ходе второй годовщины Отечественной войны и на фоне мирового энергетического кризиса внешние силы при виде растущего геополитического значения Азербайджана, удерживая на повестке дня видео с «военнопленными», потребовали от Жозепа Борреля остановить газовый договор.

11 октября выступил в ПАСЕ выступил докладчик по Азербайджану, английский депутат Ханна Барделли с рапортом «Угрозы жизни журналистов и правозащитников в Азербайджане», затем 14 октября на осенней сессии ПА ОБСЕ прошли слушания на темы «Военные действия между Арменией и Азербайджане, в том числе нападения на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру» и «Запреты на проведение ЛГБТ-парадов и других мероприятий в государствах-членах Совета Европы».

«Мониторинговый комитет СЕ назначает Лиз Кристоферсон новым содокладчиком по Азербайджану. Наконец, 2 мая резолюция об угрозах журналистам, блогерам и правозащитникам в Азербайджане, подписанная 38 депутатами Европарламента, была поставлена на голосование в пустом зале, где сидели 3-5 человек и представлена ​​как позиция 705 членов Европейского Парламента.

Таким образом, длинные руки золото-медных олигархов Ходжавенда, вышедшие в Европу — это не борьба за землю, а борьба за прибыль. Потеря золотых месторождений — прямой экономический удар для европейских депутатов. Они тратят наши богатства против Азербайджана. Карабах является оффшорной зоной для мирового армянства и фанатиков. Однако, принимая во внимание, что арест Эвы Кайли -лидера группы армянских друзей греческого происхождения, является большим ударом для Армении, Азербайджанское государство должно потребовать от бельгийской полиции проведения коррупционной экспертизы всех принятых постановлений против нашей страны», — заключил Захид Орудж.